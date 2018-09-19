Bandırma'da fırtına, deniz ulaşımını etkiliyor

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- MARMARA’da şiddetini artıran poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), saat 15.30’daki Bandırma-İstanbul (Yenikapı) Murat Reis- 7 deniz otobüsü seferi iptal edildi. Sefer iptali nedeniyle, isteyen biletli yolcular saat 18.30 Bandırma -İstanbul (Yenikapı) feribotu ile yolculuk yapabilecek. Özellikle Bandırma dışından gelen bazı deniz otobüsü yolcuları iptal haberinin cep telefonlarına geç geldiğinden yakınarak, sefer iptal haberini Bandırma’ya gelince öğrendiklerini söyledi. Öte yandan fırtına, balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelledi.

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