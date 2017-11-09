Bandırma’da 'Ekonomi Zirvesi' yapıldı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi tarafından ülkenin farklı yerlerinde düzenlenen ekonomi zirvelerinden bir yenisi, lojistik, ulaşım, sanayi ve tarım ile ön plana çıkan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Zirvede Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçe statüsünün Bandırma’ya dar geldiğini belirterek il olması gerektiğini vurguladı.

Taşyapı’nın sponsorluğunda Hürriyet Gazetesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası\'nın işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede; Bandırma’nın ekonomik durumu, yatırımlar ve gelişiminin yanı sıra il olma konusu gündeme geldi. Taşyapı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Altınalan, açılışta yaptığı konuşmada, ‘Ekonomi Zirveleri’nin birçok ilde yapıldığını ve önemli sonuçlar alındığına değindi. Altınalan “Hürriyet Gazetesi ile birlikte yaptığımız ‘Ekonomi Zirveleri’nde sanayici ve iş adamı ile başarılı sonuçlar elde etmiştik. İşinin seven insanları görmekten çok mutluyum” dedi.

\'BANDIRMA İL OLMALI\'

Etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın tarih boyunca limanıyla birlikte önemli bir kent olduğuna değindi. Sanayinin gelişimiyle birlikte öneminin daha da artığını belirten Mirza, sanayi konusunda çevreye duyarlı sanayileşme vurgusu yaptı. Başkan Mirza “Her şeyi bir kenara bırakıp Bandırma odağında buluşursak gelecek çok çok daha farklı olacaktır. Çanakkale’den Yalova’dan büyüğüz. Balıkesir’de ödenen verginin yüzde 35’ini Bandırma ödemektedir. İlçe statüsü bize uygun değildir. Bandırma’nın il olması zorunludur” dedi.

Zirvede konuşan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, sanayi ve yatırım anlamında geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da sanayileşme konusunda ortak aklın ortaya koyulması gerektiğine işaret etti. Yazar “Bandırma yaşanabilir bir kent mi, yoksa sorunlarla boğuşan, kirlilik sorunları olan bir kent mi yaratacağız? Bunun kararını bizler vereceğiz” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde; Hürriyet Gazetesi yazarları Jale Özgentürk, Erdal Sağlam, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya \'Ekonomi Zirvesi\'nde sanayicinin sorunları, ekonomik durum ve Bandırma yerelinin ekonomik özellikleri hakkında bilgiler vererek dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşide Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden Özgentürk Bandırma “Bandırma’ya çok ciddi bir sanayi hamlesi yapılmış şimdi yeni bir dönem başlıyor ama bir planlama yapılmadan başlanıyor. Oysa Bandırma çok ciddi kaynaklara sahip bir bölge. Her şeyin sürdürülebilir olması lazım. Planlama yapmak lazım bu da ortak akılla olur. Burada sivil toplum, halk, herkesin geleceği ortak. Biran önce bunu planlamak lazım çok güzel bir bölge. 1 milyon kişinin geleceği bir sanayiden bahsediliyor bunun planlanması yapılmalı\" dedi.

Hürriyet Yazarı Erdal Sağlam da sanayicinin sorunların aynı olduğuna değinerek “Bandırma’nın çevre sorunun 20-25 yıllardır hep dinlerim ama bir yol alınamamış. İş adamlarının merak ettikleri kur ne olacak, ABD ile ilişkiler ne olacak... Bu yaşanan sorunlara toplu olarak baktığımızda bizim bir kurusallaşama sorunumuz var. Torpilli olan imarı alıyor, işletmesini kuruyor ama herkes bunu yaptığı içinde bir kargaşa oluyor. Türkiye sanayileşmeyi aslında becerdi. Türkiye’nin batı ittifakı içinde olması ve gerçekçi olması lazım.”diye konuştu. Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya faiz artırımın bankacılık sektörü için olumsuz olduğunu belirterek, Denizbank olarak sundukları yenilik ve çiftçiye verilen krediler hakkında bilgi verdi.

\'ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL ZOR OLACAK\'

Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılının ekonomi açısından zor olacağını söyledi. Siyasi olayların ekonomik nedenlerden kaynakladığının altını çizen Levent Bandırma’nın Büyükşehirden kaynaklanan sorunlarını da gündeme getirdi. Levent “Böyle bir sanayi bir çok ilde, bölgede yok. Bizim müthiş bir ekonomi zenginliğimiz var. Son dönemde büyükşehir olduktan sonra sıçrama ivmesin düştüğünü gördük. Bandırma ölçeğindeki bir şehir 100 kilometre öteden idare edilemez. İl yapılmıyorsa bırakın bağımsız ilçe olarak kalsın\'\' diye konuştu.

Hürriyet yazarları ile birlikte \'Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın gelişimine planlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ve bu konuda belediye olarak hazır oldukları anlattı. Mirza, \'\'Büyükşehir ile ilgili sorunlar ve buna bağlı planlama ve çevreyi kirleten sanayi ile ilgili sorunlar var. Biz planlı gelişime hazırız ama bağımsızlığımızı büyükşehir yasası ile kaybettik. Orada hayır diyorlarsa bizim planlarımız geçmiyor. Büyükşehir ile köylerden yerler geçti bunları yine üretimde tutup orada yaşayanlara kiralıyoruz. İller Bankası payımız yüzde 40 kesiliyor. Bazı birimler Büyükşehir’e geçti. Örneğin su ve kanalizasyon, ana cadde, haller, ulaşım, terminal... Sanayinin önündeki en büyük engel büyükşehir tarafından yapılması gereken 1/ 5000’lik planlar. Bizim yatırımda en çok değer verdiğimiz çevreye duyarlılık” diye konuştu.

Soru cevap kısmının ardımdan “Bandırma Ekonomi Zirvesi” plaket töreni ile sona erdi.



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