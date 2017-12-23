Bandırma'da davul- zurnalı toplu iş sözleşmesi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde belediye ile Genel İş Sendikası arasında 305 taşeron işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmza töreni öncesi taşeron işçiler, Belediye Başkanı Dursun Mirza ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko\'yu davul- zurna ile karşıladı birlikte halay çekti.

Bandırma Belediyesi, 305 taşeron işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini DİSK\'e bağlı Genel İş Sendikası ile törenle imzaladı. Barış Manço Kültür Merkezi\'nde yapılan imza törenine Bandırma Belediye Başkanı CHP\'li Dursun Mirza, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile işçiler katıldı. Davul-zurna eşliğinde karşılanan Mirza ve Beko işçilerle halay çekti. İmza töreninde konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ayrımsız ve şartsız bir şekilde taşerona kadro isteklerini belirtip Ak Parti Hükümeti\'ni eleştirdi. Türkiye\'de 7 milyona yakın işsiz olduğunu belirten Beko, işsizlerin 1 milyonunun üniversite mezunu olduğunu söyledi. \"Ekonomi geliştiyse neden bize pay vermiyorsunuz?\" diye soran DİSK Genel Başkanı Kani Beko, şöyle konuştu:

\"Bugün, ilişkilerimiz bozuk olduğu için 15 ülkeye ihracat yapamaz hale geldik. 52 ülke ile de küsüsüz. İhracat yapamadığımızdan dolayı fabrikalarda istihdam daralması var. Bu daralma, işsizlik demektir. 2016 istatistiklerine baktığımızda Türkiye\'nin yaptığı ihracat 150 milyarın biraz üzerinde, ithalat 300 milyarın üzerinde. Cari açık hala 100 milyarın üzerinde. Cari açık demek işsizlik, açılık ve üretimden kopmuş bir Türkiye\'dir. Yani biz ithalatın yüzde 25\'ini kıssak 1 ay içinde 1 milyon işsize iş bulabiliriz. Bu gidiş değil. Bu gidiş freni patlamış TIR\'a benzer.\"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise taşeron ile toplu iş sözleşmesi imzaladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Mirza, “Emek en yüce değerdir\" diyen CHP üyesi olmaktan da gurur duyduğunu söyledi. Belediyede çalışan ve özelliği olan taşeron işçilerin asgari ücretin yüzde 50 fazlası aylık ücret aldığını hatırlatan Mirza, sendikalı olmayan işçileri de sendikaya davet etti. Toplu iş sözleşmesinin taşeron işçiye kazandırdığı haklar konusunda da bilgi veren Mirza şunları söyledi:

\"Sözleşmeyle ücretlerde ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 artış sağlanmıştır. Nisan ve ekim aylarında verilmek üzere 10 günlük yevmiye bedelini kapsayan ikramiye sözleşmeye konmuştur. Ramazan ve Kurban bayramlarında 75\'er lira bayram ikramiyesi konuldu. Bu bir başlangıçtır. Taşıt, yemek, yakacak, evlenme ve ölüm ile eğitim gibi sosyal haklar sözleşmeye ilave edildi. Yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi konularda ilave kazanımlar sağlandı.14 günlük yıllık izin 16’ya çıkarıldı. Kıdem tazminatı 30’dan 35’e çıkarıldı. Fazla mesai biliyorsunuz normalin yüzde 50 fazladır bunu yüzde 60’a çıkardık.\"

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