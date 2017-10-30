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Bandırma'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Fener alayına' yaklaşık 6 bin kişi katıldı

30 Ekim 2017 01:58

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen \'Fener alayına\' yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
Ordu Caddesi üzerinde toplanan Bandırmalılar, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı\'na geldi. Belediye bandosu eşliğinde başlayan coşkulu yürüyüş boyunca vatandaşlar  “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”,” Türkiye laiktir laik kalacak”, “Ne Mutlu Türküm diyene” slogan attı. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çevrede ve balkonlarında sevgi gösterinde bulunan vatandaşları selamladı.
Cumhuriyet Meydanı\'nda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Atatürk\'ün armağanı Cumhuriyet halkın egemenliğidir. Cumhuriyet hukukun üstünlüğü, mutlak adalettir. Cumhuriyet insanca ve onurlu bir yaşam demektir. Halkın yönetimde söz sahibi olması ilkesine dayanan egemenliği kayıtsız ve şartsız milletin olduğu, cumhuriyetin en önemli organı olan TBMM ve parlamenter sistem başkanlık rejimine kurban ediliyor. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde olmayan tüm yetkilerin tek bir kişide toplandığı tek adam rejimi oluşturulmak isteniyor” dedi.
AK Partili belediye başkanlarının istifasına da değinen Mirza, “Halkın oylarıyla seçilen Belediye Başkanları zorla istifa ya zorlanıyor. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.
CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise “Cumhuriyet olmasaydı Rizeli Tayyip Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı olamayacaktı. Cumhuriyeti reklam arasına benzeten bir milletvekili Cumhuriyet olmasaydı, sarayın cariyesi olabilirdi ancak. Mustafa Kemal ile birlikte Türk Milleti olarak egemenliği elimize aldık” diye konuştu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları rock müziğin sevilen sanatçısı Feridun Düzağaç konseriyle sona erdi.

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