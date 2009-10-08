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Yaşam

Bandırma'da avukatı döverek hastanelik ettiler

08 Ekim 2009 15:16

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, avukat 34 yaşındaki Gökhan Yavaş, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Güven Karahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Avukat Gökhan Yavaş, dün gece Sevgi Yolu üzerinde bulunan bir barda arkadaşlarıyla otururken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından telefonla arandı. Telefon görüşmesinden sonra bardan ayrılan avukat Gökhan Yavaş, 2 saat sonra Kurtuluş Caddesi üzerinde dövülmü bir şekilde yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Çağrı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalenin ardından avukat Gökhan Yavaş'ı Güven Karahan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedavisi yapılan Gökhan Yavaş yoğun bakıma alındı.

Saldırıyla ilgili Bandırma Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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