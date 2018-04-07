Bandırma'da 'Akya' balığı tezgâhta

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda, Saros Körfezi’nde yakalanan ‘Akya’ balığı satışa sunuldu. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki balığın kilosunun 50 lira olduğu belirtildi.

Bandırma\'da tezgâhlarda pek görülmeyen ‘Akya’ balığı ilgisi çekti. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki balık, kilosu 50 liradan satışa sunuldu. ‘Denizin Kralı’ diye bilinen ‘Akya’ balığının Ege Denizi Saros Körfezi’nde yakalandığını belirten balıkçı Sezgin Acar, \"Saros Körfezi’nin 20-25 mil açıklarında hamsi teknesi tarafından yakalanmış. Ege’den Akdeniz’e akım yapan balıklardandır. Beyaz etlidir ve çok lezzetlidir. Izgarası çok güzel olur. 45 kilogram ağrılındaki ‘Akya’ balığını kilosu 50 liradan satıyoruz. Tadını bilen müşteriler telefonla da sipariş veriyorlar. Bunun kıymetini bilen müşteriler zaman zaman ‘Akya geldi mi?’ diye sorarlar\" dedi.



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