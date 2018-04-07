T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bandırma'da 'Akya' balığı tezgâhta

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda, Saros Körfezi’nde yakalanan ‘Akya’ balığı satışa sunuldu

07 Nisan 2018 19:18

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda, Saros Körfezi’nde yakalanan ‘Akya’ balığı satışa sunuldu. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki balığın kilosunun 50 lira olduğu belirtildi.
Bandırma\'da tezgâhlarda pek görülmeyen ‘Akya’ balığı ilgisi çekti. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki balık, kilosu 50 liradan satışa sunuldu. ‘Denizin Kralı’ diye bilinen ‘Akya’ balığının Ege Denizi Saros Körfezi’nde yakalandığını belirten balıkçı Sezgin Acar, \"Saros Körfezi’nin 20-25 mil açıklarında hamsi teknesi tarafından yakalanmış. Ege’den Akdeniz’e akım yapan balıklardandır. Beyaz etlidir ve çok lezzetlidir. Izgarası çok güzel olur. 45 kilogram ağrılındaki ‘Akya’ balığını kilosu 50 liradan satıyoruz. Tadını bilen müşteriler telefonla da sipariş veriyorlar. Bunun kıymetini bilen müşteriler zaman zaman ‘Akya geldi mi?’ diye sorarlar\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemBalıkesir DHA BALIKESİRin BandırmaSaros KörfezindeYaklaşıkBandırmaKralıEge Denizi Saros KörfezindeAcarKörfezininEgeden AkdenizeBeyazIzgarasıTadınıBununFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24