Bandırma'da 3'lü infaza 3 gözaltı (2)

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCALAR BULUNDU

Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde dün Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesinin ardından, jandarma ve polisin ortaklaşa sürdürdüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A.\'nın sorguları devam ediyor.

Suçlarını kabul ettikleri öne sürülen şüphelilerin, silah satmak için buluştukları Demir, Güven ve Küçükşahin ile bozuk olan bir tabanca yüzünden tartıştılarını bu nedenle, önce sürücü koltuğunun yanında oturan Sinan Demir\'i, ardından ise kaçmaya çalışan Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'i öldürdüklerini söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin cinayet sonrası denize attıkları 3 tabanca ise güvenlik güçleri tarafından çıkartılıp emanete alındı. Olayla ilgli soruşturma devam ediyor.

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