Bandırma’da 3 kişiyi öldüren 3 zanlı adliyede

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi’nde geçen cuma günü Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı alınan zanlılar 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A., ifadelerinin ardından, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Bandırma İlçesi\'nde geçen cuma günü 2\'si park halindeki 16 JFR 46 plakalı otomobilin içerisinde, 1\'i de yanında olmak üzere 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bulunan cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet zanlılarını olaydan bir gün sonra Bandırma İlçesi’nin Paşakonak Mahallesinde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltı alınan zanlılar Koray Y., Tolga A. ve Şahin A., polisteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adliyede, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.



FOTOĞRAFLI