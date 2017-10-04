T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bandırma’da 3 kişiyi öldüren 3 zanlı adliyede

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi’nde geçen cuma günü Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin'in tabanca ile öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı alınan zanlılar 28 yaşındaki Koray Y

04 Ekim 2017 14:40

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi’nde geçen cuma günü Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı alınan zanlılar 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A., ifadelerinin ardından, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
Bandırma İlçesi\'nde geçen cuma günü 2\'si park halindeki 16 JFR 46 plakalı otomobilin içerisinde, 1\'i de yanında olmak üzere 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bulunan cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet zanlılarını olaydan bir gün sonra Bandırma İlçesi’nin Paşakonak Mahallesinde saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltı alınan zanlılar Koray Y., Tolga A. ve Şahin A., polisteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adliyede, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tufan DALGIÇ ErdemBANDIRMA Balıkesir DHA BALIKESİR BandırmaSinan DemirGüvenKüçükşahinKorayTolgaSulh Ceza MahkemesineBandırmaJFRAyyıldız MahallesiPolisCinayetPaşakonak MahallesindeGözaltıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24