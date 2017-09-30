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Yaşam

Bandırma'da 3 kişinin infaz edilmesi ile ilgili 3 kişi gözaltında

Polis tarafındanyapılan açıklamada olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabancanın da ele geçirildiği kaydedildi

30 Eylül 2017 21:39

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dün 3 kişinin başlarından birer kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 3 kişi gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin olduğunun tespit edildiği belirtildi. 

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede, 9 milimetre çapında 5 kovan, 12 ayrı parmak izi ve öldürülenlere ait cep telefonlarının bulunduğu belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün titizlikle ve süratle yürüttükleri müşterek çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler K.Y, T.A. ve Ş.A'nın kısa sürede yakalandığı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabancanın da ele geçirildiği kaydedildi. 
 

Ne olmuştu?


Bandırma'ya bağlı Ayyıldız Tepe mevkisinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Sinan Demir (45), İlhan Küçükşahin (30) ve Özgür Güven'in (19) hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Cesetleri Bandırma Devlet Hastanesi morguna götürülen 3 kişinin, başlarından birer kurşunla vurulduğu belirlenmişti.

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