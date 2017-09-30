T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bandırma'da 3 kişi tabancayla başlarından vurulmuş halde bulundu

Öldürülen kişilerin Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin olduğu belirlendi

30 Eylül 2017 03:58

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde 2’si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tespit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öldürülen kişilerin Sinan Demir (45), Özgür Güven (19) ve İlhan Küçükşahin (30) olduğu belirlendi. (DHA)

ETİKETLER

bandırmaaraçtabancacinayetSinan DemirÖzgür Güvenİlhan Küçükşahin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24