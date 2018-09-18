Bandırma ve Erdek'te sel felaketinin yaraları sarılıyor

BALIKESİR,(DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Bandırma ve Erdek’te meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sağanak yağışın olduğu gün gece saat 02:00’ye kadar bölgede incelemelerde bulunurken, tüm ekipler de bölge için seferber oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Erdek ve Bandırma ilçelerinde hayatı felç eden yoğun yağış sonrasında ilçe merkezlerinde hayat normale dönmeye başladı. Kırsal mahallelerde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile DSİ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda önceki gün 17 Eylül Üniversitesi Akademik Yıl başlangıcı için Bandırma’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Bandırma Cumhuriyet Meydanı civarındaki esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte Erdek ilçesi Tatlısu ve Ballıpınar Mahalleleri’ne giderek hem çalışmaları denetleyen hem de mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Zekai Kafaoğlu, bahse konu mahallelerdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile birlikte hayatın da -normale döneceğini söyledi.

Tatlısu Mahallesi ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Zekai Kafaoğlu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinlediklerini dile getiren Başkan Kafaoğlu; “Dört gün önce burada meydana gelen sel felaketinden dolayı ciddi bir hasar oluşmuş. Milletvekillerimiz ile beraber burayı ziyaret ederek iş makinelerimizin, kamyonlarımızın çalışmalarını yerinde denetliyoruz. Yaşanan sel felaketi oldukça büyük ve yıllardır görülmeyen bir afet. Ciddi derecede düşen yağış miktarından dolayı dağlardan gelen alüvyonlar komple bu yerleşim birimine ve dereye dolmuş. Şu anda Devlet Su İşleri ile birlikte bizim dört tane kamyonumuz, iki tane iş makinemiz ve Devlet Su İşleri\'nin dört kamyonu ve iki iş makinesi ile beraber tamamen dolu olan dere ve sokaklar temizleniyor” dedi.

\"GECE GÜNDÜZ ARA VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ\"

Çalışmaların gece gündüz ara vermeden devam ettiğini dile getiren Başkan Zekai Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımız geceli gündüzlü burada çalışıyorlar. Vatandaşların hizmetinde olacağız. En büyük sevincimiz ise can kaybı olmaması. Gerçekten çok ciddi bir maddi hasar olmuş. Bununla ilgili valiliğimizin talimatıyla AFAD İl Müdürlüğü\'nün önderliğinde bir Zarar Tespit Komisyonu oluşturuldu. Bunlar da gerekli çalışmaları yaparak devletimizin ilgili mekanizmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yazılacak. Mutlaka sigortası olanlar sigortadan, konutlarla ilgili afet kurumundan ve değişik kurum kuruluşlarından ve yine de belediyemizin imkânlarıyla da bu yaralar sarılmaya çalışacaktır. Bu insanlar bizim insanlarımız, bu topraklar bizim topraklarımız. Buraların yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.\"

\"HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR BURADAYIZ\"

Kırsal mahallelerde hayatın normale döneceği ana kadar çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Tatlısu mahallesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamaya şu ifadeler ile son verdi:

“17 Eylül Bandırma\'nın kurtuluşudur. Kurtuluş etkinlikleri vardı, üniversitemizin açılışı vardı. Orada sabahtan Bandırma içindeki esnafları ziyaret ettik. Şimdi de buradaki çalışmaları izlemek için milletvekillerimiz ile beraber geldik. Ben emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum ama vatandaşlarımız sahipsiz değil, hiç endişe etmesinler. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar iş makinalarımız da, ekipmanlarımız da, personelimiz de milletimizin hizmetinde olacaktır. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Cenabı Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Hakikaten zor bir durum ama yapacak bir şey yok. Yaraları sarmak hepimizin görevi.”

\"TATLISU’DA YOĞUN ÇALIŞIYORUZ\"

Tatlısu Mahallesi’nin ardından Kapıdağ Yarımadası’nda yağıştan en çok etkilenen bir diğer kırsal mahalle olan Ballıpınar Mahalesi’ne geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinlerken, uzun süre sohbet etti.

Ballıpınar Mahallesi sakinlerine seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaşanan sel felaketinin ne denli büyük bir felaket olduğunu Ballıpınar Mahallesi’nde de açıkça gözlemlendiğini dile getirerek şunları söyledi: “Yaşanan bu doğa olayı 40 yılda bir görülen bir şey, ciddi hasarlar oluşmuş. Devletimiz, milletimiz, yerel yönetimler mutlaka bu yaraları saracak. İş makinelerimiz buralarda çalıştığı gibi Tatlısu\'da Erdek\'te Düzler’de Bandırma\'da her tarafta çalıştı. Selin getirmiş olduğu milli topraklar, o taşlar, tozlar, çalılar. Hepsi temizleniyor. Tatlısu\'da derenin içerisini tamamen mil doldurmuş. Yaklaşık olarak 2 metre derinliğinde dere tamamen dolmuş. Hem Devlet Su İşleri\'nin, hem Büyükşehir\'in dört kamyonu, iki iş makinesi orada çalışıyor. Bu yaraları sarmaya çalışıyoruz.

AFAD İl Müdürlüğü\'nün başkanlığında oluşturulan Zarar Tespit Komisyonu buraya da gelmiş olmalı. Onlar da tespit yapıyorlar. Resmi rapor haline getirecekler. Bunlar devletin makamlarına sunulacak. Bu yerlerle ilgili, afet ile ilgili afet fonların, Balıkesir fonlarının, fakfuk fonlarının, Kızılay\'ın, Büyükşehir\'in imkânları bir araya gelecek. İnşallah buradaki problemler ortadan kaldırılarak yeniden eski düzene dönülecek ama biraz zamana ihtiyacımız var, biraz sabıra ihtiyacımız var. Kolay bir iş değil. Yıllardır yapılan yollar bir anda hepsi yok oldu. Arazilerinize gidemiyorsunuz. Dereler taşlarla tıkandı. Hem de öyle taşlar geldi ki “Normalde yollar greyderle açılmaz” dediler. “Dozerlerin gelmesi lazım” dediler. Yarın da Devlet Su İşleri dozerini göndereceğini ifade etmiş. Bizim burada da ekibimizden, Fen İşleri daire başkanımız burada, Fen İşleri şube müdürümüz burada, genel sekreter yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, bu işlerden sorumlu genel sekreter yardımcılarımız, milletvekillerimiz ile beraber buradayız.”

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