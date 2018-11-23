Bandırma Kırmızı'ya Kanadalı oyun kurucu

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

Bandırma Kırmızı kadrosunu Kanadalı oyun kurucu Devoe Joseph ile güçlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi’nin dikkat çeken takımlarından Bandırma Kırmızı, geçtiğimiz sezon Finlandiya Basketbol Ligi ekiplerinden BC Nokia takımı forması giyen Kanadalı oyun kurucu Devoe Joseph ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 31 maçta 18.3 sayı, 3.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kanadalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunun geride kalan bölümlerinde kırmızı beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek.

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