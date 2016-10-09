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Yaşam

Bandırma Devlet Hastanesi'nde yangın

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

09 Ekim 2016 00:57

Balıkesir’de Bandırma Devlet Hastanesi’nin çatı katında yangın çıktı. Hastalar kantine nakledilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; hastanesinin çatı katında bulunan Fizik Tedavi Bölümü’nde, bu akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Görevliler yangının çıktığı bölüm ve alt katında yatan hastaları kantine taşıdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çalışmaları izleyen Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, “Yangın haberini alınca hemen müdahale ettik. Şu anda kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor” dedi.

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