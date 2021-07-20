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Bandırma'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü!

20 Temmuz 2021 17:34

Balıkesir'de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K.'yi (46) bıçakla boğazını keserek katletti.

kadın cinayetiKader KBalıkesirBandırmaCüneyt K
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