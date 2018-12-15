Bandırma Belediyesi'nden Banvit Basketbol Kulübü'ne ziyaret

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA)

Bandırma Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Erhan Elmastaş ile Belediye Meclis Üyesi Cemal Adıgüzel, Banvit Basketbol Kulübü\'ne nezaket ve destek ziyaretinde bulundu.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’dan galibiyet ile dönerek gruptaki zirve takibini sürdüren ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yarın evinde Darüşşafaka Tekfen’i konuk edecek olan Banvit, Bandırma Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyelerini ağırladı. Kulüp tesislerinde Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Genel Menajer Turgay Zeytingöz tarafından karşılanan Erhan Elmastaş ve Cemal Adıgüzel, sohbet havasında geçen ziyarette takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Daha sonra heyet takımın antrenmanını ziyaret etti. Kısa bir konuşma yapan Bandırma Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Erhan Elmastaş, \"Öncelikle Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiğiniz galibiyet için kutlarım. Avrupa arenasında şehrimiz Bandırma’yı başarı ile temsil ettiğiniz için hepimiz son derece gururluyuz. Avrupa’da gelen bu galibiyetlerin Türkiye Ligi’nde de devam etmesini dilerim. Darüşşafaka Tekfen maçında yürekten başarılar dilerim\" dedi.

Konuşmanın ardından antrenman Bandırma Belediyesi Başkanvekili Erhan Elmastaş ve Meclis Üyesi Cemal Adıgüzel getirdikleri baklavayı oyuncu ve teknik kadroya ikram etti.

(FOTOĞRAFLI)