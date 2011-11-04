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Dünya

Ban'dan itidal çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

04 Kasım 2011 11:17

-Ban'dan itidal çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Gazze'ye yola çıkan yeni filo konusunda ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu bildirildi. BM Sözcü Yardımcısı Eduardo Del Buey, konuya ilişkin soru üzerine, Genel Sekreter Ban'ın görüşünün, Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerinin resmi yollardan ve geçişlerden gitmesi yönünde olduğunu belirterek ''Genel Sekreter, ilgili tüm tarafları, herhangi bir olaydan kaçınma amacıyla sorumlu şekilde davranmaya çağırıyor'' dedi. Sözcü Yardımcısı, Genel Sekreterin, Gazze'ye karadan geçişlerin kapalı tutularak insanların ve malların giriş ve çıkışları üzerindeki aşırı kısıtlamaların Gazze halkı için son derece zor bir durum yarattığını çok iyi bildiğini, bu yüzden BM Güvenlik Konseyi'nin 1860 sayılı kararı doğrultusunda Gazze ablukasının kaldırılması yönünde sürekli çağrıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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