Ban'dan dayanışma çağrısı



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, New York'taki BM Genel Kurul Genel Görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda mülteci krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göç ve kaçışın dünya toplumunun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Ban, insan hakları temeline dayanarak ileriye doğru bir yön çizmenin tüm ülkelerin görevi olduğunu belirtti.

Ban, şu anda 60 milyon olan mülteci sayısının gelecek yıllarda artacağının ve daha fazla kişinin savaş, açlık ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yurdunu terk edeceğinin aşikar olduğunu belirtti. Ban, "Eğer küresel dayanışma içinde olursak, bu trajik görüntülerin üstesinden gelebiliriz" dedi. Ban, görüşmelere katılan 70 ülkenin temsilcisini 'yaratıcı, paylaşımcı ve cesur' olmaya çağırdı.

Ban mültecileri geçişini engelleyen ülkeleri de eleştirerek "Gelecek, duvar örenlerin ve korkuları istismar edenlerin değildir" dedi.

İnsan hakları vurgusu

BM Genel Sekreteri, Almanya'ya da üstlendiği öncü rol nedeniyle teşekkür etti. BM Genel Kurul görüşmelerine Almanya adına Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier katıldı. BM'deki konuşmasında sayısız sığınmacının öyküsünün bir ortak noktası olduğunu belirten Bakan, bunun insan haklarının ihlal edilmesi olduğunu vurguladı.

"Sorunun kökekinen inmeliyiz" diyen Steinmeier, "İnsan hakları, barış ve güvenlik arasındaki sıkı bağı anlamak zorundayız. Biri olmadan diğeri de olmaz" diye konuştu.

Davutoğlu: Güvenli alan oluşturulmalı

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da BM'deki konuşmasında mülteci krizine değindi. Davutoğlu, "Esad ve IŞİD’in saldırılarından kaçanların sayısı 5 milyonu aştı. Milyonlarca çocuğun yardıma ihtiyacı var. Uluslararası toplum artık hızlı bir şekilde harekete geçmeli ve güvenli bir alan oluşturmalı" dedi. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) verilerine göre, bu yıl yaklaşık 520 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geldi. Tehlikeli yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin dolayında olduğu belirtiliyor. Kurumun verileri, sığınmacıların yaklaşık yüzde 55'inin Suriyeli, kalanının ise Afganistan ve Eritre gibi ülkelerden olduğunu ortaya koyuyor.