"Bana virüs işlemez" diyen Aydemir Akbaş'tan geri adım: Ne işlemez kardeşim, eve kapandık

Sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını hafife aldığından ötürü pişman olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre Aydemir Akbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, şubat ayında, "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün evinin balkonunda görüntülenen Akbaş salgın için fikrini değiştirerek, "Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."