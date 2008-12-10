'Bana türkücü demeyin'

Magazin basınıyla şahsi bir sorunu olmadığını belirten İbrahim Tatlıses, ''Bana Türk Halk Müziği sanatçısı yerine, ünlü türkücü denmesine çok kızıyorum'' dedi.



Bayramın ikinci günü Antalya’nın Kundu bölgesindeki Miracle Resort Otel’de konser veren İbrahim Tatlıses, uzun zamandır sorun yaşadığı magazin basınıyla arasındaki buzları eritti. Tatlıses’ten önce sahneye gelen Oryantal Didem’in gösterisi hem göze hem de kulağa hitap etti.



Bayram mesajı vermek için konser öncesi kameraların karşısına geçen İbrahim Tatlıses, “Sorunlar geride kaldı, benim kimseye kırgınlığım yok” dedi. Tatlıses, hayatta iki hatayı asla affetmeyeceğini söyledi. Bu iki hatanın birinin namus, ikincisinin haysiyet olduğunu kaydeden Tatlıses, “Benim namusuma dil uzatanları asla affetmem. Belden aşağı vuranları asla affetmem. Ama ufak tefek kırgınlıklar tabii ki insanlar arasında olacaktır, bunları affetmemek gibi bir söz, söz konusu bile değildir” dedi.



'Asla affetmem'



Kuaförünün kapısında kendisini saatlerce bekleyenleri elinden tutup belli yere getirdiğini, daha sonra o insanlardan kendisine yapılan hakaretleri gördükçe utandığını belirten Tatlıses, “İşte buna belden aşağı vurmak denir. Sen tut bir insana sırf sana ihtiyacı olduğu için yardım et. Emek ver. O da tutsun birkaç kişinin pofpoflamasıyla sana dil uzatsın, belden aşağı vursun. Bunu asla affetmem” diye konuştu.



Röportajı sırasında uzun süre tartıştığı ve ters düştüğü magazin basınıyla da şakalaşıp arasındaki buzları eriten Tatlıses, “Benim hiçbirinizle şahsi sorunum olamaz. Fakat bazı zamanlar kişiliğimi zedeleyen yazılar olabiliyor. Beni bu yazılar rahatsız ediyor. Örneğin Türk Halk Müziği sanatçısı yerine, ünlü türkücü denmesine de çok kızıyorum” dedi.







