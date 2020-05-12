"Bana sorma, Çin'e sor": Trump, muhabirle tartıştıktan sonra basın toplantısını terk etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Asyalı-Amerikalı bir gazetecinin sorusuna sinirlenip, "Bu soruyu bana sorma, Çin'e sor" dedikten sonra aniden basın toplantısına son verdi.

27 Nisan'dan bu yana ilk kez Beyaz Saray'ın gül bahçesinde bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ABD'nin test yapma konusunda "dünya lideri" olduğunu söyledi.

Başkan soru almaya başlayınca CBS muhabiri Veyja Çiyang, "Neden sürekli test konusunda ABD'nin dünyanın geri kalanından daha iyi durumda olduğunu vurguluyorsunuz? Bunun önemi ne? Her gün vatandaşlarımız hayatını kaybederken ve vaka sayısı artarken bu küresel yarış niye?" diye sordu.

Trump, "Dünyanın her yerinde insanlar hayatını kaybediyor. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısın. Bana sorma, Çin'e sor. Çin'e bu soruyu sorduğunda çok olağandışı bir cevap alabilirsin" ifadeleriyle cevap verdi.

Başkan bu yanıtı verdikten sonra başka bir muhabirden soru almaya çalıştı, ancak Çiyang araya girerek, "Neden bunları spesifik olarak bana söylüyorsunuz?" dedi. Trump buna karşılık, "Kimseye spesifik olarak bir şey söylemiyorum. Çirkin bir soru soran herkese böyle cevap veririm" diye konuştu.

CBS muhabiri, "Ben çirkin bir soru sormadım" diye yanıt verdi.

Tartışmanın ardından Trump'ın söz hakkı verdiği muhabir konuşmaya çalıştı, ancak ABD lideri bu sırada başkasına işaret etti. CNN muhabiri Kaitlan Collins, söz hakkının kendisinde olduğunu üst üste dile getirince Trump sırtını döndü ve podyumu terketti.