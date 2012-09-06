Emniyet Müdürü: Uğur Mumcu aşk yüzünden mi öldürüldü?

Enver Aysever Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'yu canlı yayında ağırladı, programa Mumcu'nun açıklamaları damgasını vurdu.

Özge Mumcu, programda babası Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te evleri önünde uğradığı saldırı gününü şöyle anlattı: "Arabayı ben dışarda görmedim, ben dışarı çıkmadım. Ekrandan gördüm. Televizyonda saat yedi haberlerinde gördüm. Altüst olmuş bir araba ve düşünsenize direksiyon tavanda, inanılmaz bir görüntü. Yani herhalde o zaman çok net ağladığımı hatırlıyorum. Trafo patladı zannettim, o sıra telefonlar çaldı, arayan bir dolu insan oldu ve "Gerçek mi?" diye soruyorlardı. Ne gerçek mi? Bir şey mi oldu? Farkında değildim. Çünkü elektrikler de kesildi aynı zamanda, televizyon açıp da göremiyorum. Annem kapının dışındaydı."

Mumcu suikastının hâlâ aydınlatılmadığını söyleyen Özge Mumcu, soruşturmanın ciddiyetle sürdürülmediğini vurguladı. Dönemi araştıran Emniyet Müdürü’nün “aşk cinayeti mi?” sorusu karşısındaki şaşkınlığını anlattı.

'Aşk cinayeti olabilir mi?'

"Dönemi araştıran emniyet müdürü gelip şöyle bir soru sordu, ben 18 yaşımdaydım, Umut Operasyonu yeni başlamıştı, "Sizce Uğur Bey aşk cinayetine kurban gitmiş olabilir mi?" Bu soru sahiden soruldu ki ben de kahve servisi yapıyordum. Ben sinirden gülmeye başladım. Mesela bunun böyle psikolojik de bir şeyi olduğunu düşünüyorum." (MEDYATAVA)