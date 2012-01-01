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'Bana küfreder misin lütfen?'

Böyle hayran ne duyuldu ne görüldü! Harun Komiser rolündeki Fatih Artman'a, kadın hayranı: "Ciddiye alın, lütfen küfredin" dedi..

01 Ocak 2012 02:00


T24 - Böyle hayran ne duyuldu ne görüldü! Harun Komiser rolündeki Fatih Artman'a, kadın hayranı: "Ciddiye alın, lütfen küfredin" dedi..

'Bana küfreder misiniz?'Behzat Ç. dizisinde Behzat’ın sağ kolu Harun Komiser’i canlandıran Fatih Artman, Ankara’da bir kadın hayranının kendisinden istediği şey karşısında ne yapacağını şaşırdı!

HaberTürk'te yer alan habere göre; kadın, “Dizide çok güzel küfrediyorsunuz, çok hoşuma gidiyor, lütfen bana küfreder misiniz?” diye ricada bulununca Artman, gülerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın, genç oyuncunun arkasından, “Ciddiye alın, lütfen küfredin” diye bağırdı.



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