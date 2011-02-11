'Bana komplo kuruldu'

T24 - Hasta yakınlarından 5 bin Euro bıçak parası aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.



Özdoğan, şunları söyledi: “Habere konu kişiler muayenehaneme geldi. Durumunun ciddi olduğunu, ameliyat gerektiğini söyledim. Ben ameliyatı özel yapıyorum, Gazi’nin hastası olsaydı Gazi’de yapardım. Bu kişiler 2 Şubat’ta yeniden geldiler ameliyatı kabul ettiler. Hastayı başka bir hastanede ameliyat olmak üzere yatırmışlar ancak beni, ‘Ameliyata karar verdik’ diye arıyorlar. Bu organize edilmiş komplo, çok açık.





‘Karpuz değil ki bu’



Hastayı görmeden bir şeye karar veremeyeceğimi, son durumunu görmem gerektiğini kendilerine de söyledim. ‘5 bin kapora verelim’ dediler. Sekreterimle görüşün dedim. Sekretere bırakmışlar. Randevu alsınlar, karpuz değil ki, büyük bir ameliyat. Yanlarında iki sivil polis varmış. Beni ifadeye götürdüler. Bu bıçak parası olur mu? Muayenehanede. Ameliyatı devlette yaparsın, ayrıca para alırsın, o zaman bıçak parası olur.” Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Özdoğan hakkında, “İrtikap” iddiasıyla soruşturma başlattı.





O hasta öldü



Ameliyatı için bıçak parası istendiği ileri sürülen kalp hastası İzzettin Ün, Prof. Özdoğan gözaltına alındıktan bir gün sonra, başka doktor tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 14 saat süren ameliyat sonrasında Ün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Özdoğan’ı bıçak parası almakla suçlayan İzzettin Ün’ün eşi Sevgi Ün “O gün polislerle birlikte olduğum için eşimi ziyaret edemedim. Sabaha karşı ameliyata aldılar. Eşimi son kez görüp helalleşemedim. Kendimi hiç affetmeyeceğim” dedi.





