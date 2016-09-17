"Bana kimse hayır diyemez" diyen tacizci, genç kadını hastanelik etti!

İzmir''in Bornova ilçesinde, atama bekleyen Türkçe öğretmeni 23 yaşındaki Neriman G., part time garsonluk yaptığı işyerinden dönerken, iki erkeğin tacizine uğradı. İki erkekten biri "Bana kimse hayır diyemez" diye bağırıp, genç kadına saldırdı. Yumruk darbeleriyle bir gözü kapanan, üstü kan içinde kalan Neriman G., önce karı koca sanıp müdahalede bulunmayan vatandaşlar tarafından, kurtarıldı.

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, saldırıya uğrayan kadın, "Bu yüze iyi bakın, sadece yolda yürürken tanışma isteğini reddettiğim biri tarafından bu hale getirildi. Bu mu adamlık bu mu insanlık" sözleriyle sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olan Neriman G., ataması yapılmayınca part time işlerde çalışmaya başladı. Dün gece de, iddiaya göre kafeteryaların yoğun olarak bulunduğu Bornova Süvari Caddesi üzerinde yürüyen Neriman G., taksiye durağına gitmek için ara sokağa girdiği sırada yanına iki kişi yaklaştı. İki maganda, Neriman G.'yi rahatsız etti.

Kimse müdahale etmedi!

Durmayıp yoluna devam eden genç kadın, bu andan sonra hayatının şokunu yaşadı. Erkeklerden birisi, "Bana kimse hayır diyemez" diye bağırdıktan sonra genç kadına saldırdı. Maganda, sokak ortasında Neriman G.'nin yüzüne peş peşe yumruk attı, tekmeledi. Dayağa dakikalarca direnmeye çalışan Neriman G.'yi görüp, karı koca kavgası sanan vatandaşlar ise müdahalede bulunmadı. Ancak genç kadının yardım çığlıkları sonrasında, yanına gelen birkaç kişi, onu kurtardı. Taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşan Neriman G., üstü başı kan içinde hastaneye gitti. Neriman G.'nin karakola gidip şikayetçi olması üzerine polis iki sokak magandasını armaya başladı.

Sosyal medya hesabından kadınlara seslendi

İstanbul'da, şort giyen bir kadının belediye otobüsünde dayak yemesinden sonra kendi başına da benzer bir olay gelen ve evinde dinlenen Neriman G., yaşadıklarını ve olaydan sonrasındaki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Neriman G., "Bana saldırdığı zaman biri de demedi bu napıyor diye. Adeta çekirdek çitler modda izlediler. Elini tuttum gücüm yetmedi. Bu mu adamlık bu mu insanlık? Burası nasıl bir ülke oldu böyle. Çıkmayın kadın arkadaşlarım aman sokağa çıkmayın, tek yürümeyin, dikkat edin" sözleriyle tepkisini ifade etti.