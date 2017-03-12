Sabah yazarı Mahmut Övür, Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Balıkesir mitingi sırasında bir vatandaşla yaşanan Hollanda krizine dair diyaloğu köşesine taşıdı. Sabah yazarı izlenimlerini aktarırken şu ifadeyi kullandı:

"Başbakan Yıldırım kürsüdeyken meydanı biraz uzaktan izleyen bir Balıkesirli yanıma yaklaşıp soruyor: 'Siz bilirsiniz, şu Hollanda'yla daha doğrusu AB ülkeleriyle neden bu kadar gerildik? Onlar mı yoksa biz mi yanlış yapıyoruz?' Başbakan Binali Yıldırım mitingde cevabını verdi deyip aynı soruya kendisinin ne cevap vereceğini soruyorum. Enteresan bir cevap veriyor: 'Bana kalırsa iki taraf, biraz da seçimler nedeniyle gerilimi bilerek yükseltiyor'"

Mahmut Övür'ün Sabah gazetesinin bugünkü (12 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Sokak anketlerden farklı' başlıklı yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım'la tarihi Cumhurbaşkanlığı sistemi referandum için Balıkesir'deyiz. Balıkesir Ege'yle Marmara'nın sentezi bir şehir...

Başbakan Yıldırım'la havaalanına indikten sonra parti otobüsüyle şehre doğru yola çıkıyoruz.

Mitingin de yapılacağı merkez ilçelerden 6 Eylül'e girdiğimiz andan itibaren yol boyu, otobüsün önü kesiliyor.

Bu tür seçim ve referandum süreçlerinde parti teşkilatının ağırlığı hissediliyor ama önemli olan çevredeki vatandaşların bakışı...

Balkonlardan veya ara sokaklardan gelen tepki, aslında sandığa ilginin de ölçüsü.

Yol boyu afişlerle "Kuvayi Milliye şehrine hoş geldiniz" sloganı var. Ama en çok ilgiyi bir vatandaşın eliyle yazdığı bir bez afiş çekiyor;

"Sayın Başbakanım sizi çaya bekliyoruz" Gördüğüm kadarıyla Balıkesir'de kamuoyundasöylenenlerin aksine referanduma ilgi bir hayli yüksek.

Başbakan Yıldırım, meydana geldiğinde meydanın tepkisi de bunu gösteriyor. Kuvayı Milliye Meydanı tıklım tıklım. Alanı bilen partili ya da devlet yetkililerine göre yaklaşık 25 bin kişilik bir kalabalık var. Referandum için iyi bir kalabalık.

Başbakan Yıldırım, burada da ağırlıkla yatırımlardan özellikle de İstanbul-İzmir otobanının bölgeye katkısından söz ediyor ve sözü AB ülkeleriyle yaşanan gerilime getiriyor:

"Dostluğa müttefikliğe sığmaz hayırcılar kervanına Avrupa da katıldı. Orayagurbetçilerimizle buluşmaya giden bakanlarımıza milletvekillerimize engel çıkartıyorlar,yasak koyuyorlar. Türkiye olarak sizin iç siyasetinize karışmıyoruz, ama görüyorum ki başta PKK terör örgütü ve FETÖ'cüler olmak üzere Türkiye'nin aleyhine ne kadar çalışan varsa başköşenizde yer buluyor. Bunu yapmayın, dostluğa sığamaz. Türkiye'nin düşmanlarına dostluk yapanlar, Türkiye'ye düşmanlık yapmış olur. Ey Avrupa! Türkiye'niniç siyasetine burnunuzu sokmayın, taraf olmayın..."

Başbakan Yıldırım kürsüdeyken meydanı biraz uzaktan izleyen bir Balıkesirli yanımayaklaşıp soruyor: "Siz bilirsiniz, şu Hollanda'yla daha doğrusu AB ülkeleriyle neden bu kadar gerildik? Onlar mı yoksa biz mi yanlış yapıyoruz?" Başbakan Binali Yıldırımmitingde cevabını verdi deyip aynı soruya kendisinin ne cevap vereceğini soruyorum. Enteresan bir cevap veriyor: "Bana kalırsa iki taraf, biraz da seçimler nedeniyle gerilimi bilerek yükseltiyor.

Ne onlar ne biz kopamayız." Balıkesir sokakları Ege-Marmara sentezi havayı daha net yansıtıyor. Ankara'da görülen yüksek siyasi tansiyon sokaklarda yok, vatandaş süreci daha sakin izliyor. Balıkesirlinin önümüzdeki referandumdaki tavrına gelince, çok klasik ve bölgeyi yansıtan bir tepki geliyor; "Kıyılar 'hayır', merkez ve kırsal 'evet" diyecek" AK Partililer 12 Eylül 2010 referandumundan daha umutlular. Ayrıca son genel ve yerelseçimlerde AK Parti'nin eski oyuna kavuşması hatta arttırması ve devreye MHP'nin girmesi işin rengini değiştirebilir. MHP bir anlamda referandumun kilit partisi durumunda...

Son 1 Kasım 2015 seçimlerinde büyük oranda MHP'den AK Parti'ye önemli oranda bir oy kayması oldu. AK Parti yüzde 45, MHP de o seçimlerde aldığı yüzde 15'e yakın oyunu korursa referandumda yüksek oranda "evet" sürprizi şaşırtıcı olmaz. Ancak denilen o ki, MHP içindeki muhalefet Balıkesir'de etkili. Ne kadar etkili olacağı konusunda ise kimse net bir şey söyleyemiyor.

Gidişatı partilerin referandum performansı belirleyecek.