Bana 'Ihlamur Müjde' derlerdi

Müjde Ar, sahneye çıktığı yıllarda herkes viski içerken kendisinin ıhlamur içtiğini anlattı.



NTV'de ekrana gelen Müjde Ar, Çiğdem Anad, Aysun Kayacı ve Pınar Kür'ün birlikte sundukları 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Deniz Seki'nin kokain kullanmaktan gözaltına alınması konuşuldu.



Televizyon Gazatesi'nde yer alan habere göre; Deniz Seki'nin durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Müjde Ar, "Deniz yeni bir şarkıcı. Bence bunu aşabilir. Özel hayatta da herhalde çok karışıklıklar oldu. Ben çok üzülüyorum" dedi ve kendi camiasından insanların polisle başının derde girmesinden hoşlanmadığını belirtti.



Çocukluğundan bu yana sahnede olduğunu hatırlatan Müjde Ar, kokain kullanmanın sebebinin sahneler olamayacağını belirtti ve "Senelerce sahneye çıktım. 2,5 saat tek başıma şov yaptım. Ihlamur içip çıkıyordum ve dalga geçiyorlardı benimle, 'Ihlamur Müjde' diye. En sonunda artık o kadar çok millet söyleyince viski bardağına koyuyordum. Bari onu viski zannetsinler diye" şeklinde konuştu.













