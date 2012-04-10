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'Bana gıcık oluyorlar'

İkinci çocuğunu dünyaya getiren Çağla Şıkel, hamilelik döneminde aldığı 10 kiloyu hızla verip formuna kavuştu

10 Nisan 2012 15:12

 

Çağla Şıkel, hamilelik döneminde aldığı kiloları hemen vermesiyle gündemde. Ama Şıkel, "Ben kilo aldım ya da kilo verdim diye düşünmedim" diyor...
 
İkinci çocuğunu dünyaya getiren Çağla Şıkel, hamilelik döneminde aldığı 10 kiloyu hızla verip formuna kavuştu. 
 
Kısa sürede kilo verdiği haberleri yüzünden tepki çektiğini belirten Şıkel, "Niye bu kadar konuşuluyor ve büyütülüyor? Ben kilo aldım ya da kilo verdim diye düşünmedim. Birazcık o konuda şanslıyım. Ama fazla konuşmamak lazım, çünkü gıcık oluyorlar bana. Yoksa yakında çok yemek yiyip obez olacağım" diye konuştu.
 

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