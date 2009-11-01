‘Bana da mı lo lo’ derim...

Ünlülerin avukatı Kezban Hatemi: Onları tanısanız dudağınız uçuklar. Sibel Can’ın boşanma nedeni, Hrant Dink’in asıl katilleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Başbakan Tayyip Erdoğan ilişkisi, Defne Samyeli mi haklı Eren Talu mu? Ve ünlü bir başka çiftin evliliğinde neler olduğu bilen tek kişi o.

Avukat Kezban Hatemi,Vatan Gazetesi'ne verdiği röportajda