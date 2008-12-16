T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bana da Cem Yılmaz kadar destek verilse

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki gün eşi Tuğba Erbil'in doğum günü için bir parti düzenledi.

16 Aralık 2008 02:00

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki gün eşi Tuğba Erbil'in doğum günü için bir parti düzenledi. Aralarında Demet ve İbrahim Kutluay, Faruk Bayhan, Fatih Aksoy ve eşinin de bulunduğu davete 30 kişi katıldı.

Bu arada Erbil partide "Çocuklarım izledi" dediği 'A.R.O.G'u yine eleştirdi: "Seyircinin filmden hoşnut olmadan çıkması, filmin önünü keser. Ama medya o kadar sahip çıktı ki filme! Cem Yılmaz'a olan bu aşırı desteği çözemedim ben. Keşke benim filmlerime de bu kadar destek verseler. Beş filmimin dördü kötü filmler listesindeymiş, itibar etmiyorum. 200 kişiye soruyor, böyle bir sonuca varıyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24