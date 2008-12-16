Bana da Cem Yılmaz kadar destek verilse

Bu arada Erbil partide "Çocuklarım izledi" dediği 'A.R.O.G'u yine eleştirdi: "Seyircinin filmden hoşnut olmadan çıkması, filmin önünü keser. Ama medya o kadar sahip çıktı ki filme! Cem Yılmaz'a olan bu aşırı desteği çözemedim ben. Keşke benim filmlerime de bu kadar destek verseler. Beş filmimin dördü kötü filmler listesindeymiş, itibar etmiyorum. 200 kişiye soruyor, böyle bir sonuca varıyorlar.