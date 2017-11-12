"Bana bir şey olmaz" diyerek Truva Atı'na tırmanan kişi düşerek hayatını kaybetti

Çanakkale'ye 12.6 metre yüksekliğindeki Truva Atı’nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Truva Atı’nın üzerine çıkan Mestan Güney’i farkeden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı’nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve “Bana bir şey olmaz” diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybetti.

Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayan Güney, 12.6 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Güney kurtarılamadı.

Olayı anlatan görgü tanığı Hayrettin Etik, "Yukarıda bir şeyler konuşuyordu. Hatta buradaki arkadaşlar da itfaiye gelecek diye bağırıyorlardı. İtfaiye gelecek derken, 'bana bir şey olmaz' diye bağırdı. 'Bana bir şey olmaz' deyince bu tarafa doğru geçti. İp koptu orada. İp kopunca yere çakıldı" dedi.

Daha önce iki kez tırmanmıştı

Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da Çanakkale Valiliği'nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca Truva Atı'na çıkarak eylem yapmıştı.

Güney, 2015 yılında da, Truva Atı’nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı.