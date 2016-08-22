Oyuncu Lindsay Lohan’ın Rusya’da yayınlanan ‘Pust Govoryat’ adlı ünlü bir talk show programına katılmak için talep ettiği liste ortaya çıktı. "Bana bir manikürcü, bir de Putin lütfen" diyen Lohan, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le tanışmak ve fotoğraf çektirmek istedi.

TMZ’nin haberine göre, Channel 1’de yayınlanacak olan programın yapımcıları, Lindsay Lohan’ın Rus milyarder Egor Tarabasov’la olan ayrılığı ve ilişkisi hakkında konuşmak için ünlü oyuncuyu Rusya’ya davet etti. Lohan, programa ancak istekleri karşılanırsa katılabileceğini beyan etti.

İşte ünlü oyuncunun listesi:

- Özel jet

- Güvenlik

- 1 yıllık Rusya vizesi

- 500 bin pound (yaklaşık 2 milyon TL)

- Jette hazır olarak bulunacak kuaför, makyaj sanatçısı ve manikürcü

- Ritz-Carlton’da penthouse bir oda

Channel 1 yetkilileri, Lohan'ın isteklerini yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.