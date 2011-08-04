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Yaşam

'Bana bekâret raporu aldırdı'

Mersin İdman Yurdu’nda futbol oynayan Önder Turacı’nın, kendisi gibi Belçika’da doğup büyüyen

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Mersin İdman Yurdu’nda futbol oynayan Önder Turacı’nın, kendisi gibi Belçika’da doğup büyüyen ve “Brüksel Güzeli” olan eşi Ayşe Özdemir’e ağır şiddet uyguladığı ortaya atıldı. Özdemir aynı hızla boşanma kararı aldı. Ayşe Özdemir’in iddiasına göre Turacı, eğlence dönüşü otel odasında İsmail YK dinleyip “İsmail YK’yle ilişkin mi var?” diyerek, sabah 06.00’dan 11.00’e kadar tekme tokat eşini dövmüş.



Şu an Brüksel’de ailesinin yanında olan Ayşe Özdemir olay gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:


'Önder şizofrendir'

“Kayseri’den İstanbul’a gelmiştik. Gece kulübünde eğlendikten sonra otele döndük. O sırada kendisi, İsmail YK’nın “Seni İsterim” şarkısını dinliyordu. Ben de başka bir olay anlatıyordum. Kendisi şizofren olduğu için şarkıyla benim anlattığım olayı bağdaştırıp, kafasında senaryo yazıp “İsmail YK’yla ilişkin mi var?” diye beni saatlerce dövdü. İsmail YK’yı hayatımda bir kez konserine gittiğimde gördüm. Tanımam etmem. Ayşe Özdemir, “Bu kadar dayak yedikten sonra ilişkiniz devam etti mi?” sorusuna da “Sonra yalvar yakar oldu. Pişmanlıktan özür diledi. Beni barışmaya ikna etti” diye yanıt verdi.


'Ablasıyla gönderdi'

Ayşe Özdemir “Evlenmeden önce bekâret raporu aldığınız doğru mu?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Bana, benim hayatıma çok kadın girdi. O yüzden kadınlara karşı güvensizim dedi ve rapor istedi. Ablasıyla birlikte ablasının doktoruna gönderip bekâret raporu aldırdı. Raporu kasasında saklıyor”. Geçen sene Kayseri’de evlenen çiftin arası bozulduktan sonra Ayşe Özdemir Belçika’ya ailesinin yanına döndü. “Geçen hafta Önder aradı benden boşanacağını söyledi, ben de başıma gelenleri gazetecilere anlatacağım dedim ve anlattım” diyen Özdemir, eski yaşamına adapte olmaya çalıştığını belirtti. Olayda adı geçen şarkıcı İsmail YK ise ne adı geçen Ayşe Özdemir’i ne de Önder Turacı’yı tanıdığını söyledi.


Turacı: Dayak yok reklam yapıyor

Karısının dayak iddialarını şiddetle yalanlayan Önder Turacı, “Tartışmalarımız oldu ama bir şiddet söz konusu değil. Ben bekâret raporu falan istemedim. Kendisi almıştır. Anne kızın tek amacı, bana b.k atıp reklam yapmak. Ben avukatıma verdim. Kesinlikle boşanıyoruz” diye iddiaları yalanladı.


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