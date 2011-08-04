'Bana bekâret raporu aldırdı'

T24

'Önder şizofrendir'

'Ablasıyla gönderdi'

Turacı: Dayak yok reklam yapıyor

Şu an Brüksel’de ailesinin yanında olan Ayşe Özdemir olay gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:“Kayseri’den İstanbul’a gelmiştik. Gece kulübünde eğlendikten sonra otele döndük. O sırada kendisi, İsmail YK’nın “Seni İsterim” şarkısını dinliyordu. Ben de başka bir olay anlatıyordum. Kendisi şizofren olduğu için şarkıyla benim anlattığım olayı bağdaştırıp, kafasında senaryo yazıp “İsmail YK’yla ilişkin mi var?” diye beni saatlerce dövdü. İsmail YK’yı hayatımda bir kez konserine gittiğimde gördüm. Tanımam etmem. Ayşe Özdemir, “Bu kadar dayak yedikten sonra ilişkiniz devam etti mi?” sorusuna da “Sonra yalvar yakar oldu. Pişmanlıktan özür diledi. Beni barışmaya ikna etti” diye yanıt verdi.Ayşe Özdemir “Evlenmeden önce bekâret raporu aldığınız doğru mu?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Bana, benim hayatıma çok kadın girdi. O yüzden kadınlara karşı güvensizim dedi ve rapor istedi. Ablasıyla birlikte ablasının doktoruna gönderip bekâret raporu aldırdı. Raporu kasasında saklıyor”. Geçen sene Kayseri’de evlenen çiftin arası bozulduktan sonra Ayşe Özdemir Belçika’ya ailesinin yanına döndü. “Geçen hafta Önder aradı benden boşanacağını söyledi, ben de başıma gelenleri gazetecilere anlatacağım dedim ve anlattım” diyen Özdemir, eski yaşamına adapte olmaya çalıştığını belirtti. Olayda adı geçen şarkıcı İsmail YK ise ne adı geçen Ayşe Özdemir’i ne de Önder Turacı’yı tanıdığını söyledi.Karısının dayak iddialarını şiddetle yalanlayan Önder Turacı, “Tartışmalarımız oldu ama bir şiddet söz konusu değil. Ben bekâret raporu falan istemedim. Kendisi almıştır. Anne kızın tek amacı, bana b.k atıp reklam yapmak. Ben avukatıma verdim. Kesinlikle boşanıyoruz” diye iddiaları yalanladı.