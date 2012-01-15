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Dünya

Ban ve Davutoğlu Suriye ile İran'ı görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

15 Ocak 2012 11:32

-Ban ve Davutoğlu Suriye ile İran'ı görüştü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün Beyrut'ta yaptığı görüşmede, Suriye'deki krizin ''ciddi endişe kaynağı'' olduğunu söylediği bildirildi. BM Sözcülüğü, Genel Sekreter Ban'ın, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaparak, ikilinin görüşmede başta Suriye'deki durum, İran ve Kıbrıs meselesi olmak üzere pekçok bölgesel konuyu ele aldıklarını kaydetti. Sözcülük, görüşmede Genel Sekreter Ban'ın Davutoğlu'na, ''giderek tehlikeli bir çizgide devam eden Suriye'deki krizin ciddi endişe kaynağı olduğunu söylediğini'' de bildirdi.

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