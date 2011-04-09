-BAN, LİBYA TOPLANTISINA BAŞKANLIK YAPACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.04.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'ın başkenti Kahire'de gelecek hafta Libya'daki duruma ilişkin düzenlenecek, uluslararası ve bölgesel kuruluşların katılacağı ''uluslararası eşgüdüm'' toplantısına başkanlık yapacak. BM Sözcüsü Martin Nesirky bugün yaptığı açıklamada, 14 Nisan'da Kahire'de, Libya'ya ilişkin daha iyi eşgüdüm yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın katılacağını bildirdi. Nesirky, ''Toplantının amacı, Libya'da devam eden kriz konusunda ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümü güçlendirmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak'' dedi.