Ban Ki-Mun: Sivil yönetim bir an önce güçlendirilmeli

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'da ordunun yönetime el koyması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Mısır halkının taleplerine destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Mısır'ın dönüşüm sürecinin hassas bir noktaya geldiğini belirten Ban, "Mısır halkına bu hassas dönemde sükünet, diyalog, itidal ve şiddetten uzak durma" çağrısı yaptı.

Tüm Mısırlıların istek ve kaygılarına kapsayıcı bir şekilde yaklaşılmasının önemini vurgulayan Ban, ifade ve toplanma hürriyeti gibi temel haklara saygı gösterilmesini istedi.

Mısır'da gösterilere katılanların "hayal kırıklıklarını ve meşru kaygılarını" dile getirdiğini kaydeden Ban, "Devlet işlerine askerin müdahalesi endişe vericidir. Bu nedenle demokratik prensiplerle uyumlu bir şekilde sivil yönetimin bir an önce güçlendirilmesi hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

Ban, bütün dünyanın, Mısır'da bundan sonra atılacak adımların barışçıl çerçevede kalmasını, Mısırlıların derin farklılıkların üstesinden gelebilmelerini ve geçiş dönemi için ortak paydada birleşmelerini beklediğini belirtti.