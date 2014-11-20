Ban Ki-mun: IŞİD'de 15 binin üzerinde yabancı var

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, tüm önlemlere rağmen IŞİD için savaşmak amacıyla 80'den fazla ülkeden 15 bini aşkın yabancı teröristin Irak ve Suriye'ye gittiğini bildirdi.

Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'ndeki terörizmle mücadele toplantısıda yaptığı konuşmada, yabancı terörist savaşçılar konusunun sadece güvenlik sorunu olmadığını belirterek, terörizmin siyasi ve toplumsal yönleri ile istikrar ve kalkınmaya etkileri olduğunu söyledi.

Soruna sadece askeri açıdan bakılamayacağını ifade eden Ban, "Terörizmle mücadele ederken sorunu daha da büyütecek eylemlerden kaçınmalı, terörle mücadele adı altında tüm toplumu insan hakları konusunda mağdur edecek adımlardan sakınmalıyız" dedi.

Ban, konuşmasında son dönemde IŞİD'e yönelik katılımları da değerlendirerek, "IŞİD tehdidiyle mücadelede artan çabalara rağmen, IŞİD'e katılmak için 80'den fazla ülkeden bölgeye giden yabancı terörist savaşçı sayısı 15 binin üzerine çıktı" dedi.

Finans ve insan kaynağı uyarısı

Toplantının ardından 15 ülkenin de onayı ile kabul edilen BMGK Başkanlık Bildirisi'nde IŞİD ve diğer terör örgütleri ile mücadele için terör örgütlerinin finans ve insan kaynaklarını kurutma gereği vurgulandı.

Bildiride, BM üyesi ülkelerden, petrol ticareti, fidye ödemesi gibi IŞİD'e maddi kaynak sağlayacak tüm unsurların engellenmesi ve yabancı savaşçıların bölgeye ulaşımına izin verilmemesi için kontrollerin sıkılaştırılması istendi.

Konsey'e sunulan BM raporuna göre, IŞİD'in petrol satışından günlük 846 bin ila 1 milyon 645 bin dolar arasında, fidyeden ise yıllık 35-45 milyon dolar arasında geliri olduğu tahmin ediliyor.