Ban Ki-Moon'dan 'Katibim' şarkısı

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon onuruna verilen akşam yemeğinde "Katibim" şarkısını söyledi. Moon, bu şarkıyı Kore'de savaşan Türk askerlerden öğrendiklerini açıkladı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "BM İstanbul Somali Konferansı" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yemeğe, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ile diğer davetliler katıldı.



Yemekte fasıl grubu tarafından "Katibim" şarkısı çalındı. Bunun üzerine Davutoğlu'nun solunda oturan Ban Ki-Moon, şarkının Korece'sini bildiğini söyleyerek, Davutoğlu'na şarkıyı Korece mırıldandı.



Bakan Davutoğlu'nun, şarkıyı davetlilere söylemesini rica etmesi üzerine eline mikrofonu alan Ban Ki-Moon, önce şarkıyı öğrenme hikayesini anlattı.



Şarkının, Kore Savaşı'nda Kore'ye gelen Türk askerlerinden öğrenildiğini ifade eden Ban Ki-Moon, daha sonra "Üsküdar'a" diye başladığı şarkıyı kendidilinde seslendirdi. Ban Ki-Moon'u Davutoğlu ve diğer davetliler alkışladı.







