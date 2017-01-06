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Ban Ki-moon'dan Ekmeleddin İhsanoğlu'na veda mektubu

"Temenni ediyorum ki, gelecekte sizinle yeniden bir araya geleceğiz"

06 Ocak 2017 19:37

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na yönelik olarak yazdığı mektubunda "Temenni ediyorum ki, gelecekte sizinle yeniden bir araya gelerek ortak ilgi alanlarımız konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatını elde edeceğiz" ifadesine yer verdi.

Ban Ki-moon, geçtiğimiz günlerde koltuğunu Antonio Guterres’e devretmişti. Ban Ki-moon'un mektubu şöyle:

“Sevgili Profesör İhsanoğlu,

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle sizin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olduğunuz dönemde kurduğumuz bağların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Sizin liderliğiniz ve rehberliğiniz altında –BM’nin güvenilir bir ortağı olan- İslam İşbirliği Teşkilatı, ülkeler, kültürler ve medeniyetler arasında karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Ayrıca barış ve güvenliğin, iyi yönetim ilkelerinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesinde, Teşkilat’ın oynadığı etkin rol daha da güçlenmiştir.  

İnanıyorum ki, Birleşmiş Millet ve İslam İşbirliği Teşkilatı; yeni dönemde de işbirliği içerisinde bölgesel ve uluslararası zorluk ve problemlerin üstesinden gelmeye devam edeceklerdir. İki örgüt arasındaki işbirliği, üyeleri ve dünya milletleri yararına güçlenerek artacaktır.

Temenni ediyorum ki, gelecekte sizinle yeniden bir araya gelerek ortak ilgi alanlarımız konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatını elde edeceğiz.

En derin saygılarımla,

            Ban Ki-moon” 

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