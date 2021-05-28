Bambi Yönetim Kurulu üyesi Gökmen: Yılda 5 milyon yatak satılıyor; 175 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

T24 Ekonomi Servisi

Covid-19 salgınıyla birlikte ev eşyalarına olan talep artışı yatak sektöründe de artarak devam ediyor. Türkiye'de yatak sektörü 1,5 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşmış durumda. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de yatak ihracatının yüzde 12 artışla 175 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Gökmen, dünya genelinde yaşanan talep artışının, Türkiye'nin sektördeki yerini sağlamlaştıracağını öngördüklerini belirterek, "Özellikle müşteri ihtiyaçlarının iyi analiz edilip Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yoğunlaşmak ve teknolojiyi odağına alarak bu doğrultuda yatırımlar yapmak, sektörün küresel ölçekte ileri seviyelere ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

Gökmen, Türkiye'de yılda 5 milyon adet yatak satıldığını ve yatak sektöründeki şirketlerin son dönemlerde markalaşma konusunda önemli adımlar attığını vurguladı.

"Yatak ihracından 2020'de 175 milyon dolar döviz girdisi sağlandı"

Emre Gökmen, Türkiye'nin 70'ten fazla ülkeye yatak sattığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 70'ten fazla ülkeye yatak satarak 157 milyon dolar döviz girdisi sağlarken, 2020 yılının aynı döneminde ise ihracat yaklaşık yüzde 12 artışla 175 milyon dolara çıktı."

Türkiye'nin yatak ihraç ettiği ülkeleri ise kazanç sırasına göre şöyle sıraladı:

"Yatak ihracatı yapılan ülkelerin başında 19 milyon dolarla Amerika, 16 buçuk milyon dolarla İngiltere ve 14 milyon dolarla Almanya geliyor. Ardından İtalya, Hollanda, Irak, Yunanistan, Fransa ve Belçika başı çekiyor."

"Her yıl en az yüzde 50 büyüme hedefliyoruz"

Geçtiğimiz yıl şirket olarak yüzde 65 oranında büyüdüklerini ifade eden Gökmen şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde insanlar evde daha fazla vakit geçirince mobilya sektörüne olan talep arttı. Biz de bu doğrultuda ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap verebilmek adına mağaza yatırımlarına ivme kazandırdık. Her yıl minimum yüzde 50 büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda faaliyetlerimize devam ediyoruz."