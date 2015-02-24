Bambi Cafe kadın müşteriyi taciz eden çalışanını işten çıkardı, özür diledi

Bambi Cafe'ye ait Bambi Kuruyemiş'ten gece sipariş veren M.Ö.'nün, siparişi getiren çalışan tarafından tacize uğraması büyük tepki topladı. Bambi Cafe yetkilileri, tacizi doğrularken, o çalışanın işten çıkarıldığını belirterek, tacize uğrayan M.Ö.'den ve kamuoyundan özür diledi.

Bianet’ten Elif Akgül'e konuşan Bambi yetkilileri tacizciyi işten çıkardıklarını ve hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yemeksepeti ise müşterilerin bilgilerini paylaşmak hususundaki sorulara cevap vermedi.

Olay nasıl gelişti?

M. Ö. ‘nün Facebook üzerinden paylaştığı taciz olayı şu şekilde yaşandı:

Yemeksepeti üzerinden Bambi Kuruyemiş’ten verdiği siparişin ödemesinde sıkıntı yaşandı. İki defa denemenin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine başka bir Bambi çalışanı M. Ö.’nün yaşadığı yere gelişinde ödeme gerçekleşti.

Olaydan birkaç saat sonra ödemeyi alan erkek çalışan, M. Ö.’ye taciz içerikli mesajlar atmaya başladı, taciz ve tehdit etti. M. Ö.’nün yaşadığı yeri ve telefonunu bildiğini belirterek tehdit ve tacizlerine devam etti.

Bambi'den özür

M. Ö.’nün bu yazısı saat 13.30 itibariyle Facebook’ta 7 bin 454 defa paylaşıldı. Olayın üzerine Bambi Facebook sayfaları üzerinden bir özür notu paylaştı.

Paylaşımda tacizcinin sadece yedi gündür kendileri ile çalıştığını vurgulayan Bambi “kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarının toplumumuzda onarılması güç yaralar açtığı böylesi bir dönemde bu üzücü olayın yaşanmasına sebep olan şahsın kurumumuzla olan ilişiğinin kesildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

Bambi yetkilisi olaya ilişkin üzüntü duyduklarını ve tacizci ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.