Balzac'ın kitabı Türkçe'ye çevrildi

T24- Fransız yazar Honoré de Balzac'ın 'Lanetli Çocuk' adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından ilk kez Türkçe olarak yayımlandı. Kitabın Fransızca'dan çevirisini Orçun Türkay yaptı.





Birinci bölümü 1831'de, ikinci bölümü ise 1836'da Paris'te yazılmış 'Lanetli Çocuk'un tümü 1837'da basılmış ve 1845'de 'İnsanlık Güldürüsü'nün 'Felsefesel İncelemeler' bölümünde yerini almıştır.



Kitap, 'dünyadan haberi olmayan' Etienne'in doğumu, annesi ile ilişkisi, birbirlerine bağlıklıkları, Etienne'in kendisi gibi bir ruhla karşılaştığında içine düştüğü aşkın öyküsünü anlatıyor. 'Lanetli Çocuk', süregiden bir iç savaş içinde çiçekleri, deniz okuyabilen ancak insanlarla yaşayamayan çocukların hikayesini sunuyor.