Balyoz'dan 374 gün hapis yatan Kurmay Albay Yaşar Dilber'den 5 milyon 348 bin liralık tazminat talebi

Balyoz davasında 16 yıl hapis alan ama yeniden yapılan yargılamada beraat eden çok sayıda madalya ve takdir sahibi Kıdemli Kurmay Albay Yaşar Dilber, tutuklu kaldığı 374 gün için devletten 5 milyon 348 bin TL tazminat talep etti. Maddi kaybını sıralayan Dilber, rütbe kaybı nedeniyle maaş farkını, bozdurduğu dolardan uğradığı zararı, cezaevi masraflarını gösterdi.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Kara Harp Okulu’nu 1988’de bitiren Kıdemli Kurbay Albay Yaşar Dilber, 2 ayrı üniversitede lisans ve yüksek lisans eğitimi yaptı. Bosna Hersek Türk Barış Gücü’ndeki çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) madalyasıyla ödüllendirilen Dilber, Kırgız Cumhuriyeti’nde askeri ateşe olarak görevdeyken de 4 ayrı devlet kuruluşundan madalya aldı. Tutuklandığı tarihe kadar 14 şerit rozet, 80 başarı ve takdir belgesi alan Dilber, devre arkadaşlarından 4 yıl fazla kıdem sahibi oldu.

Balyoz sanığı oldu, tutuklandı

Dilber, Balyoz davasına ek olarak hazırlanan üçüncü iddianamede sanık koltuğuna oturdu. Dava nedeniyle Ağustos 2012’deki YAŞ’ta general olamayan Dilber, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1 Ekim 2012’de tutuklandı. 374 gün cezaevinde kalan Dilber, Anayasa Mahkamesi’nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan yargılamada tüm sanıklarla birlikte beraat etti. Dilber’in ismi, 4 yıl gecikmeyle Ağustos 2015’teki YAŞ’ta terfi edilmesi beklenenler arasında yer aldı. Ancak terfi alamadı.

Dolar ve maaş farkı

Yaşadıklarının ardından Dilber, devletten 5 milyon TL manevi, 348 bin TL maddi tazminat talep etti. Dilber dava dilekçesinde, Balyoz davası nedeniyle 32 yıllık meslek hayatının karartıldığını belirterek, tutukluluk süresi nedeniyle uğradığı maddi kaybını sıraladı. Tuğgeneral-albay rütbeleri arasındaki maaş farkının 100 bin TL, OYAK-Konut Ön Birikim Fonu maaş farkının 100 bin TL olduğunu kaydeden Dilber, cezaevinde birikimi olan 83 bin doları bozdurmak zorunda kaldığını belirtti. Döviz kur farkının 88 bin TL olduğunu, tayininin çıkması nedeniyle eşyalarının ortada kaldığını anlatan Dilber, yeni eşya almak zorunda kaldığını bunun için de 23 bin 750 TL ödediğini ifade etti. Dilber, cezaevindeki masrafının 13 bin 500 TL olduğunu, ailesinin kendisini ziyaret etmek için 4 bin 800 TL giderde bulunduğunu belirterek, avukatlık ücreti olarak da 17 bin 700 TL ödediğini bildirdi.

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