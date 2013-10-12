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Balyoz'dan 16 yıl alan albay GATA'dan firar etti

Er rütbesine düşürülen Haldun Ermin, gerekli gün sayısını doldurmuşsa sadece emekliye ayrılarak emekli maaşı alma hakkı bulunuyor

12 Ekim 2013 12:01

Balyoz davasında yerel mahkemenin hakkında verdiği 16 yıllık hapis cezası onanan Deniz Albay Haldun Ermin, tedavi amacıyla inzibatlarca getirildiği Ankara GATA’dan firar ederek kayıplara karıştı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın aldığı bilgiye göre dava kapsamında Sincan Cezaevi’nde tutulan ve son kararla hükümlü hale gelen Balyoz Davası sanıklarından Albay Ermin dün öğle saatlerinde cezaevinden Ankara GATA’ya sağlık kontrolü amacıyla getirildi. Ermin, hastanenin üroloji servisinde sağlık kontrolüne alındı. Ancak Ermin, kendisini getiren görevli askerleri atlatarak hastaneden firar etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından GATA Komutanlığı gelişmeleri Merkez Komutanlığı’na aktardı. Merkez Komutanlığı da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi vererek firari albayın yakalanması amacıyla yardım istedi.

Ermin, yerel mahkeme kararına göre, Balyoz Plan Semineri’nin yapıldığı 2003’te Deniz Harp Akademisi Öğrenci Subayıydı. Kararda, ele geçirilen Amiral-1 belgesinde, Suga Harekat Planı’na destek veren kişilerin terfilerinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetleri’nde görevli amiral ve amiral olması muhtemel kişilere ait belgede, Ermin’in tuğamiral olacağının belirtildiği yer aldı. Kararda Ermin’in isminin Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Belgesi’nde de yer aldığı, çalışma grubunda görevli 8 subaydan biri olduğu, harekâtların öncelikli yapılacağı yerlerle ilgili teklifler hazırladığı kaydedildi. Kararda, sanığın belge üzerinde işlem yaptığının anlaşıldığı, Suga Harekât Planı’nda faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.


Rütbelerini kaybetti


Yargıtay 9. Ceza Dairesi de Ermin’in avukatlarının duruşmalarda yaptıkları savunmaları yerinde bulmayarak cezasının onanmasına hükmetti.

Bu kararla, cezası kesinleşen Ermin’in durumunu değiştiren bir yeni gelişme olmazsa TSK’dan ihraç edilmesi gerekiyor. Er rütbesine düşürülen Ermin, gerekli gün sayısını doldurmuşsa sadece emekliye ayrılarak emekli maaşı alma hakkı bulunuyor.

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