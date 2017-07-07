Balyoz'da yargılanan Albay'ın 350 bin liralık tazminatı 75 bin liraya düştü

Albay Hanifi Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla yeniden yargılandığı Balyoz davasında beraat etmesinin ardından açtığı davadan 350 bin TL tazminat kazandı. Yıldırım'ın avukatı, “Çektikleri acı ve ıstırap karşısında yetersiz" olduğu gerekçesiyle karara itiraz edince, tazminat istinaf mahkemesi tarafından verilen kararla 75 bin TL’ye düştü.

Balyoz davasının en çok tartışılan isimlerinden Albay Hanifi Yıldırım hakkında, bir tim ile Fatih Camii’ni bombalayıp ülkede kaos çıkararak darbe fitilini ateşleyeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Yıldırım ve arkadaşları bu iddialara üzerine tutuklanmış, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu suçlamalara tepki göstermişti.

Anayasa Mahkemesinin verdiği 'hak ihlali' kararıyla tahliye edilen Yıldırım, avukatları Ramazan Bulut ve Ziya Kara aracılığıyla, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruya, maddi ve manevi kayıplarını gösteren doktor raporları dahil 22 belge eklendi. Mahkeme sonucunda Yıldırım’a, cezaevinde kaldığı her gün için 100 TL olmak üzere toplam 350 bin TL tazminat ödenmesine kararı verildi.

Yıldırım ve avukatları, tazminat miktarının “çektikleri acı ve ıstırap karşısında yetersiz olduğunu" gerekçe göstererek karara itiraz etti. Dosya, yeni kurulan istinaf mahkemelerinin bulunduğu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne gitti.

Mahkemeden beklenmedik karar!

Mahkeme ise, 350 bin TL’lik tazminatın fazla olduğunu söyleyerek, Yıldırım’ın alacağı tazminat miktarını 75 bin TL’ye düşürdü. Mahkeme, kararında miktarın çok olduğunu başka bir Yargıtay kararına atıfta bulunarak şöyle anlattı:

“Manevi tazminat belirlenirken objektif bir ölçü yoktur. Verilecek tazminatın hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, bu ölçülere uymayacak emsallerin üzerinde tayin edilmiştir.”

Hapisteki 1 günü için 56 TL’ye hükmedildi

Mahkemenin kararıyla, Hanifi Yıldırım’ın cezaevinde kaldığı her gün için 56 TL ödenmesine hükmedildi. Yıldırım’ın avukatı Ramazan Bulut, tepkisini, “Kararı veren hâkimlere soruyorum. Günlük 56 TL karşılığı, bırak hapis yatmayı acaba kaç saat fazla mesai yaparlar?” diye dile getirdi.

Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Hanifi Yıldırım, bin 335 gün yani 45 ay tutuklu kaldı. Bu davada en fazla yatanlardan biriydi. Yerel mahkemenin vermiş olduğu 350 bin TL’yi yeterli görmedik ve istinaf yoluna gittik. Biz kararın bozulmasını beklerken istinaf mahkemesi tazminatı 75 bin TL’ye düşürdü. Kararı temyiz edeceğiz. Ancak üzülüyoruz. Çünkü yargı denince akla ilk adalet ve hakkaniyet kavramları gelmeli. Bu gibi kararları verenler empati kurmak zorundalar.”