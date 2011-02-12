-BALYOZ'DA TUTUKLAMA KARARINA PROTESTO İZMİR(A.A)- 12.02.2011 - İzmir'de bir grup İşçi Partili, ''Balyoz Planı'' davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararlarını protesto etti. Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplanan grup, hükümet aleyhine slogan attı. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Tugay Şen, burada yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği kararın Türk ordusuna yönelik operasyonun bir sonucu olduğunu iddia etti. Türk ordusuna sahip çıkmayı bir vatandaşlık görevi olarak gördüklerini söyleyen Şen, mahkemenin verdiği kararın kendileri için yeni bir mücadeleyi başlatacağını ifade etti. Açıklama sonrası slogan atarak Kordon Orduevi'ne yürüyen grup, olaysız dağıldı.