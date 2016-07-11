Balyoz'da hapis yattı, sivil pilot olmak için 150 bin lira ödedi, 1 milyonluk davaya kurs ücretini de ekledi

Balyoz davasında adı bir dijital belgede yer aldığı gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis yatan Deniz Hava Albay Zafer İnal, sivil pilot olabilmek için 150 bin TL ödeyip kursa gitti. Açtığı 1 milyon TL’lik tazminat davasına kurs ücretini de ekledi.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre, Balyoz davasında geçen yıl, dosyadaki dijital verilerin delil vasfına sahip olmadığı anlaşılınca 236 sanık beraat etti. Beraat edenler arasında hüküm giydiği için terfi alamayan muvazzaf subaylar ve askeri eğitimlerini tamamlayamayanlar da vardı. Bu askerlerden biri de Deniz Kurmay Albay Zafer Erdim İnal’dı. İnal, ismi Suga Eylem Planı belgesinde yer aldığı için 2 yıl 7 ay tutuklu kaldı. Kendisi Hasdal Cezaevi’nde hapis yatarken Güney Koreli eşi Hyo-Jin Kim İnal da Türkiye’de kalıp çaresizce eşini bekledi.

"O tuzağı bile bile ifade vermeye gittim"

2003 yılında Deniz Harp Akademileri Komutanlığı’ndan yeni mezun bir deniz plan subayı olan İnal, tahliye olduktan sonra suçlandığı belgelerde kendisi adına imza hanesi açıldığını, bunun dışında bir parmak izi veya farklı bir delil bulunmadığını söyledi. Tutuklandığında bir senelik evli olan ve yakalama kararı çıktığında ‘O tuzağı bile bile ifade vermeye gittim’ diyen İnal, 2 yıl önce tahliye olunca emekliliğini istedi. Ancak davada o dönem beraat kararı çıkmadığı için asıl işi olan pilotluk mesleğine sivil havayollarında başlayamadı. Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 301. Hava Filosu Komutanlığı yapan İnal, beraat kararını bekledi. 31 Mart 2015’te beraat kararı çıktıktan birkaç ay sonra sivil pilotluğa ilk adımını atan İnal, Pegasus Havayolları’nda göreve başladı.

150 bin TL’lik kurs ücretini de dava dosyasına ekledi

İnal, Deniz Kuvvetleri’ndeki görevi sırasında tutuklandığı için bazı rutin kurs eğitimlerini tamamlayamadı. Sivil havayolu şirketlerinde göreve başlaması için gereken ve 150 bin TL’yi bulan bu eğitimleri kursa giderek karşıladı. Balyoz davasında yaşadığı mağduriyetten dolayı 1 milyon TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açan İnal, 150 bin TL’lik kurs ücretini de dava dosyasına ekledi.