Balyoz'da "Fatih Camisi'ni bombalayacak" denen albay general oldu

İçişleri Bakanlığı, tarihte ilk kez, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3 generali bir üst rütbeye, 11 albayı da generalliğe yükseltti. Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 16 yıla mahkum olan Albay Ali Demir de tuğgeneralliğe terfi etti.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Demir, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de Albay Aziz Yılmaz, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Albay Nurettin Alkan ve Albay Güven Şağban ile birlikte darbecilere karşı sabaha kadar çatışmıştı. 1990 yılında Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve ‘'Balyoz darbe planı hazırlandığı'' öne sürülen seminerlerden dolayı tutuklandı. O tarihte Kara Harp Okulu'nda eğitim gören ve yüzbaşı rütbesinde olan Demir'in, ‘'Çarşaf Eylem Planı'' adlı belgede, ‘'Camileri bombalamakla görevlendirildiği'' öne sürüldü. Belgelerde, Demir'in ‘'Kilit personel'' olduğu, 8 jandarma subayı ile birlikte, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinde keşif yaptığı, cuma namazı sırasında avludaki ayakkabıların içine bomba yerleştirip patlatacağı iddia ediliyordu. Demir 16 yıla mahkum oldu. AYM'nin ‘'Hak ihlali'' kararı sonrası 2. kez yargılandı ve beraat etti.

Darbe girişiminde Jandarma'daki çatışmada yaralanan Albay Nurettin Alkan ile yine kumpas döneminde çeşitli soruşturmalarla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan Albay Hüseyin Kurtoğlu da tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneralliğe yükselen Jandarma Albay İsmail Balıbek ise darbe girişimi gecesi, Güvercinlik'te yakıt tankerini pistte patlattı. Böylelikle halka ateş açan helikopterlerin kalkış-iniş ve yakıt ikmalini engellemişti. Atama kararına göre, tuğgeneral rütbesine terfi eden diğer albaylar ise şu isimler: “Ferdi Korkmaz, Mustafa Başoğlu, Münir Güzel, Ercan Yaşin, Hakan Saraç.”

General oldu

Astsubay kaynaklı Jandarma Muhabere Albay Engin Çırakoğlu da tuğgeneralliğe terfi edenler arasında yer aldı. Çırakoğlu'nun özelliği ise bu rütbeye yükselen astsubay kökenli tek komutan olmasıydı. İki üniversite mezunu Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İzmir'deki ‘casusluk kumpası' nedeniyle haksız yere 26 ay hapis yatmış, 2014 yılında beraat etmişti. ‘ilk 32' diye tabir edilen ilk üst klasman yardımcı hakemlerinden olan Engin Çırakoğlu ayrıca Süper Lig ve Avrupa'da 215 profesyonel müsabakada hakemlik yapmış spor adamı olarak da tanınıyor. Korgeneralliğe atanan Arif Çetin ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görev alacak. Çetin, darbe girişimi gecesi duruma hakim olduklarını, darbe girişimin birkaç saat içinde tamamen sonlandırılacağı açıklamasıyla tanındı. Tuğgeneralliğe terfi edenler arasında dikkat çekici bir isim daha var; Albay Semih Okyar. 2 yıl önce tam terfi edecekken, bazı iddialar nedeniyle dosyası YAŞ'tan çıkarılan Okyar, darbe gecesi Erdoğan'ı almak üzere Marmaris'e giden darbeci SAT'çıların peşine düşen isim oldu.