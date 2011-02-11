-BALYOZ'DA EMEKLİ GENERALLERE TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Balyoz Planı'' davasında, Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, aralarında Çetin Doğan, Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına'nın da bulunduğu yaklaşık 180 kişinin tutuklanmasını istedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan ve Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 180 sanığın, dosyaya dahil edilen yeni 43 klasör, delil durumu ve CMK'nın 100. maddesini gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine ara veren Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, tutuklama talebi olduğu için tutuksuz sanıkların duruşma salonundan ayrılmaması yönünde uyarıda bulundu.