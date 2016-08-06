Balyoz'da dokunulmayan cuntacı Poshor'un ifadesi: Kesinlikle cemaatçi değilim, komutanın isteği kırılmaz

TRT’ye baskın düzenleyen grubu yöneten eski Muhafız Alay Komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor, Balyoz davasına temel olan 1. Ordu Komutanlığı’ndaki seminerin ‘koordinatör’üydü. Herkesin ceza aldığı davada Poshor olsa da yargılanmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında ‘Muhafız Alayı Sancak Töreni’ne katıldı. Törende, Muhafız Alay Komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor görevi Albay Muhsin Kutsi Barış’a teslim etti. Görev değişiminin ardından Poshor, Kosova’daki NATO birliğinde görevlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerek Poshor gerekse Barış, TSK’dan ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Şefik Dinç'in haberine göre, 14 Temmuz’da Türkiye’ye dönen ve TRT baskınını yapan grubu yönettiği ortaya çıkan Poshor ifadesinde şunları söyledi:

Şüphelenmedim: 14 Temmuz’daki uçak biletimi yaklaşık 1.5 ay önce satın almıştım. Darbe girişiminden bir gün önceye denk gelmesi tesadüftür. İznimin de bu tarihe gelmesi tamamen tesadüftür. Havaalanından iner inmez Muhafız Alayı Komutanlığı’nın isteği üzerine Köşk’teki yerine gittim. Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı ve Üsteğmen Arif ile karşılaştım. Muhsin Kutsi Barış odasına çay içmeye çağırdı. Bir şeyden şüphelenmedim.

Kamuflajlar giydim: Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış IŞİD tehdidinden bahsetti, ben de inandım. Bu inançla hareket ettim. TRT’ye Fatih uzman ve Yusuf uzmanla gittik. Barış’ın bana ayarladığı kamuflajları giymiştim. Beylik tabancam ve MP5 marka tabanca vardı.

Bildiriyi görünce anladım: Ümit Gencer Yarbay yukarıya çıkmıştı. Okunan bildiri Ümit Yarbay’ın elindeydi. İlk paragrafına da göz attım. Darbe girişimini orada anladım. Ona, “Bildiriyi sen okuma, başın belaya girer” dedim. Neden bildiriyi okumaktan vazgeçerek spikere okuttuğunu bilmiyorum.

Helikopter beni de vurdu: Darbecilere ait helikopterden açılan ateşte şarapnel parçası isabet etti ve sırtımdan yaralandım. Muhafız Alayı’ndan Tabip Albay Okan geldi ve ambulansla bizi GATA’ya götürdü. Sadece MP5 ile sivilleri uzaklaştırmak için havaya ateş ettim.

Komutanın isteği kırılmaz: (Yurtdışında görevliyken, izinli olduğu dönemdeAnkara’da başka göreve çağrılmasının normal olup olmadığı sorulunca) Bunu görev olarak değerlendirmemek lazım. Muhafız Alay Komutanlığı’nda mevcut alay komutanı, önceki alay komutanlarını kendi komutanı telakki eder. Eski alay komutanları, mevcut alay komutanının isteğini kırmazlar.

Barış Darbeci: Ben kesinlikle Cemaatçi değilim, tasvip etmiyorum. Sosyal demokrat dünya görüşüne sahibim. Beni çağıran Albay Muhsin Kutsi Barış demek ki darbeci. Rejideki yarbay hariç diğer TRT’ye gelenlerin hiçbirisinin darbe girişiminden haberlerinin olduğunu zannetmiyorum.

Balyoz'da dava açılmayan isimdi

Albay Muhammet Tanju Poshor’un ismi ‘Balyoz davası’nda geçmiş ve tanık olarak ifade vermişti. Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Komutanlığı’ndaki seminerde ‘koordinatör’ olarak görev yapan Poshor, o dönemde binbaşıydı. 1. Ordu’daki seminere katılan, hatta katılmayan bazı isimler tutuklandı, ancak Poshor tutuklanmadı. Kumpas soruşturmaları kapsamında telefon kayıtları incelendi. Bu incelemelerde dikkat çeken isim Poshor’du. Poshor’un şu an yurtdışında olan FETÖ’cü yazar Tuncay Opçin ile telefon trafiği tespit edildi. Balyoz’un sanıklarından emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, dava dosyasında yer alan ve kendisine ait bloknot defteriyle ilgili, “Bu defter benim seminerde not tuttuğum bloknottur. Yazılar da bana aittir. Bu bloknotu seminer sonunda seminer koordinatörü olan Poshor’a teslim ettim. Poshor, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Muhafız Alay Komutanı oldu; halen de kurmay albay olarak bu görevi sürdürüyor. Davaya hiç bulaştırılmadı, sadece tanık olarak dinlenildi. İlginçtir, hükümete karşı darbe planlanıyor, ‘darbe planının koordinatörü’ olan subay Muhafız Alay Komutanı oluyor” demişti.

Şok mangaları eziyeti

Poshor’un adı, emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel’in ‘Ağacın Kurdu, Fethullah’ın Askerleri’ adlı kitabında da geçiyor. Kitaptaki iddiaya göre Poshor, tabur komutanlığını yaptığı Kara Harp Okulu Malazgirt Taburu’nda askeri liselerden gelen Harbiyelilere ‘şok mangası’ denilen bezdirme yöntemlerini uyguladı. Okuldan uzaklaştırılan Harbiyelilerin yerlerine Cemaatçi öğrenciler yerleştirildi. Önsel, katıldığı bir televizyon programında Poshor için şu ifadeleri kullandı: “Hele aralarında biri var ki adını Cemaat’le ilgili diye duyduğumda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bu adam silaharkadaşımdı, komşumdu, annesinin çorbasını içtim, annemin çorbasını içti, kardeşim gibiydi. Seminere katılmadığım halde ‘Balyoz’dan 4 yıl yattım. Bu arkadaş yükseldi, başka yerlere geldi.”