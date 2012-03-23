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Politika

Balyoz davası CD'lerindeki 76 delil sahte çıktı!

Balyoz davasının delilleri arasında gösterilen 11, 16, 17 No'lu CD'ler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, sahtecilik tespit edildi.

23 Mart 2012 18:18

 

T24 - Balyoz davasının delilleri arasında gösterilen 11, 16, 17 No'lu CD'ler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, sahtecilik tespit edildi. ABD'de hükümet, emniyet ve hukuk firmalarına danışmanlık yapan bilirkişinin incelemesinde Balyoz CD'lerindeki 76 dosyanın sonradan oluşturulduğu belirlendi.
 
Balyoz davasının delilleri arasında gösterilen 11, 16, 17 No'lu Cd'ler üzerinde yapılan bilirkişi  incelemesinde, sahtecilik tespit edildi. İnceleme, Amerika'da  10 yıldır hükümet, emniyet ve hukuk firmalarına danışmanlık yapan  "Arsenel Consulting" isimli danışmanlık şirketi tarafından yapıldı. Balyoz CD'lerindeki 76 dosyanın sonradan oluşturulduğu belirlendi.
 
Bilirkişi raporuna göre,  2003 tarihli olduğu iddia edilen Balyoz CD'lerinde 2006 yılında kullanılmaya başlanan bilgisayar programı kullanıldığı belirlendi. Dolayısıyla, Balyoz CD'lerinin en erken 2006 yılında hazırlanmış olabileceğine dikkat çekildi.
 
Balyoz davasının en önemli delilleri  arasında sayılan  11, 16,17 NO'lu CD'lerin imajları, ancak geçtiğimiz Kasım ayında sanık avukatlarına dağıtılmıştı.
 
Avukatlar, CD'lerin imajlarını, Amerika'da 10 yıldır hukuk, emniyet ve hükümete danışmanlık yapan bir şirkete incelettirdi. Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan raporda, 11 ve 17 NO'lu CD'lerde bulunan  en az 76 dokümanın tarih ve zamanlarında sahtecilik yapıldığı sonucuna varıldı.
 
Raporun sonuç bölümünde ise, "11 ve 17 numaralı CD'lerin oluşturulma tarihi, en erken 2006 ortası olabilir" denildi ve "delillerde yapılan oynamalar nedeniyle, 11  ve 17 numaralı CD'lerdeki tüm dokümanların orijinalliği hakkında ciddi bir endişe taşındığı" vurgulandı.
 
Darbe girişimleriyle ilgili  davalar başladığından bu yana, sanıklar ve avukatları, ısrarla bir çok delilin kendilerine ait olmadığını, sonradan yerleştirildiğini iddia ediyordu. 

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